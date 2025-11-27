Секта «куратора божественной монархии» подписала «договор России с богом»

В феврале прошлого года в гостинице «Космос» некая организация «Доктрина будущего» подписала довольно интересный документ — «договор России с богом». По словам адептов, это обеспечит стране вечную защиту от темных сил, сообщает «Осторожно, новости» .

Также подписание договора гарантирует «совершенствование человеческого сознания до уровня бога», в том числе люди будут принимать участие вместе с Создателем в «творении божественной монархии».

В рамках договора Россия предлагает свои 10 заповедей, которые нацелены на создание «коллективного разума». Автором документа стал «мессия» и «куратор божественной монархии» — 85-летний Леонид Маслов, которому якобы уже 20 лет приходят откровения от самого бога.

В Сети можно найти внушительный список достижений Маслова. Например, он работал советником экономического управления в администрации президента, а также советником в парламенте Словакии. На основании «божественных посланий» Маслов создал собственную секту, которую позже признали экстремистской, как и четыре книги автора.

«Если в двух словах, это такое оккультное неоязычество. Авторская деструктивная секта, которая основана на оккультном мировоззрении. На такой полусоветской, неоязыческой форме», — рассказал сектовед Александр Дворкин.

