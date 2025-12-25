Сексолог предупредил о рисках случайных связей в новогоднюю ночь

Сексолог и психотерапевт Алексей Лысенко рассказал, что в новогоднюю ночь увеличивается число случайных половых связей и возрастает риск негативных последствий для здоровья, сообщает «Сайт MK.Ru» .

В новогоднюю ночь, по словам сексолога Алексея Лысенко, наблюдается всплеск сексуальной активности. Этому способствуют праздничная атмосфера и употребление алкоголя. Эксперт отметил, что статистика фиксирует рост рождаемости в конце сентября, что связано с зачатиями в период новогодних праздников.

Лысенко подчеркнул, что многие вступают в случайные связи именно в эту ночь, что увеличивает риск заражения инфекциями и получения травм.

«Алкоголь притупляет бдительность и снижает чувствительность. Поэтому важно заранее позаботиться о средствах защиты и избегать резких движений во время интимной близости», — пояснил психотерапевт.

Особую опасность, по мнению специалиста, представляет пьяное зачатие, которое может привести к врожденным патологиям у ребенка. Лысенко рекомендовал отказаться от алкоголя за несколько месяцев до планируемого зачатия и использовать контрацептивы в праздничные дни.

Эксперт также напомнил, что интимные подарки уместны только для близких людей, а при выборе таких презентов важно учитывать мнение получателя.

