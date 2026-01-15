Сексолог опроверг связь размера обуви с мужским достоинством после заявления Трампа

Сексолог Александра Миллер прокомментировала заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что по размеру обуви можно судить о достоинствах мужчины, и назвала этот стереотип ошибочным, сообщает aif.ru .

«Размер ноги действительно может указывать на пропорции тела, но это далеко не во всем так. Чаще это связано с физиологическими особенностями. Даже высокий человек может иметь небольшой половой орган. Есть подобный стереотип о величине носа, но это также не имеет стопроцентной связи», — пояснила Миллер.

Поводом для обсуждения стали сообщения о том, что Трамп подарил новую обувь госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Дж.Д. Вэнсу, ранее раскритиковав их за неподходящую обувь. Трамп заявил, что «по размеру обуви можно многое сказать о мужчине».

Миллер подчеркнула, что подобные стереотипы, даже в шутливой форме, выглядят странно и не соответствуют действительности. Издание The Daily Beast также отмечает, что Трамп часто использует ироничный и «отеческий» тон в общении с подчиненными и ранее неоднократно высмеивал внешность Марко Рубио во время праймериз Республиканской партии в 2016 году.

