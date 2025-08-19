Сексолог объяснила, почему «ритуалы на любовь» могут сработать

«Ритуалы на любовь» не имеют мистической силы, но помогают перепрограммировать мышление и повышают уверенность в себе, рассказала РИАМО практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

Ранее в соцсетях распространились тренды, связанные с Медовым (14 августа) и Яблочным (19 августа) спасом. Девушки мажут мед на подошвы обуви, чтобы «мужчины липли», а между половинками яблок кладут бумажку с «заговором» и связывают фрукт нитью, чтобы встретить возлюбленного.

«Я не могу сказать, что они (ритуалы — ред.) наносят какой-то вред. Это ведь не прям какие-то оккультные практики — никого во время этих процедур не убивают. Жертвоприношений там, слава Богу, нет. Поэтому здесь, скорее, все настроено на программирование мозга: если я совершу определенный ритуал, значит, я направлю фокус внимания на то, что достигну цели», — рассказала Миллер.

Она добавила, что у человека повышается вера в свои возможности и в то, что мир ему благоволит. У многих не получается что-то в жизни как раз потому, что слишком много негативных установок, таких как: «Мир против меня», «У меня никогда не наладится личная жизнь» и так далее.

«Посредством этих ритуалов человек занимается ничем иным, как программированием себя и своего подсознания: „Я сейчас проговорю вот эти абракадабры, определенные вещи — и все это сбудется“. Или, например, говорят, что нужно 21 день читать какие-нибудь молитвы или еще что-то. Ведь это формирование за 21 день новых нейронных связей. Человек настраивает себя на определенную программу: „Я найду своего суженого“», — пояснила психолог.

Миллер отметила, что если раньше человек мог проходить мимо и никого не замечать, то сейчас даже малейший знак внимания воспринимает в гипертрофированном виде.

«Он думает: „Вот он, знак, все сбудется!“ И сам волей-неволей подогревает этот огонь, подбрасывает в него дрова, возможно сам проявляет инициативу при знакомстве. А потом все сводит к тому, что эта практика — „работающая, шикарная, давайте ее каждый раз будем делать — и будет всем счастье“. Поэтому я абсолютно уверена, что во всех этих практиках психология играет не последнюю роль», — заключила специалист.