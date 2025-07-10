Сексолог Миллер оспорила слова о «разврате женщин»

«Во-первых, у нас бесконечные войны происходят. А во-вторых, все связано с экономическим спадом и отсутствием желания у людей рожать, брать ответственность. Институт семьи потерпел крах как таковой. Его сейчас нужно восстанавливать — как и семейные ценности», – сказала Миллер.

По ее мнению, нужно пытаться не только финансово завлечь молодых людей, как в случае с материнским капиталом. Это работает только в очень малоимущих семьях.

«Если малоимущая семья рожает ребенка только ради материнского капитала — у меня большие вопросы, насколько счастлив будет этот ребенок и как он будет воспитываться. Потому что если мотивация только в этом — тут есть вопросы. Я предполагаю, что нужно работать более масштабно. Нужно больше наглядных примеров: больше счастливых семей в публичном пространстве, больше показывать в СМИ такие сюжеты, снимать фильмы с позитивным сценарием. А не то, что у нас сейчас — турецкие сериалы, где все страдают, рыдают», – отметила сексолог.

Миллер пояснила, что людям свойственно копировать поведение. Чем больше у нас будет позитивного контента, где показано, что семья может быть счастливой, что нас могут любить — тем больше мы будем стремиться к этому, а не к эмоциональным качелям.

«Стресс на фоне мировых событий тоже, конечно, влияет — в первую очередь, на мужчин. Потому что на них давит и ответственность на работе, и происходящее вокруг. Военные действия — это все не может не влиять. Это постоянный стресс. А он напрямую влияет и на либидо, и на потенцию мужчины. А если она нарушена — о каком деторождении может идти речь? Тут бы просто выжить в таких условиях», – констатировала эксперт.

Ранее протоирей Андрей Ткачев высказал свою точку зрения относительно демографического кризиса в стране. В качестве своих выводов он привел, что снижение рождаемости больше всего зависит от роли женщин и их позиции в текущем мире.