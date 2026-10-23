Сексолог Куркина объяснила, почему кризис в паре не оправдывает измену

Сексолог Алена Куркина рассказала, что проблемы в отношениях не делают измену неизбежной и не снимают ответственности с изменившего, сообщает «Поясним за Тагил» .

По словам Куркиной, причины неверности могут быть личными: желание подтвердить свою привлекательность, получить новые впечатления или отомстить. Попытка справиться с болью через ответную измену лишь усиливает недоверие.

«Объяснять любую измену исключительно кризисом в паре было бы неправильно», — отметила Куркина.

Ссоры, ревность и контроль разрушают ощущение безопасности. Сексолог советует сохранять личные интересы и круг общения, регулярно обсуждать чувства, ожидания и нехватку близости. Вместо измены человек может предложить перемены или уйти. Если договориться не удается, стоит обратиться к специалисту.

После предательства одного обещания не повторять ошибку недостаточно. Нужно обсуждать случившееся, признавать причиненную боль и менять поведение. Пострадавший партнер не обязан сразу прощать: доверие возвращается долго.

У пары есть шанс, если один берет ответственность за поступок, а другой постепенно идет на диалог. Повторные измены, обман и унижения мешают восстановлению отношений. Расставание тоже может быть нормальным решением: сохранять союз из страха одиночества или под давлением окружающих не стоит.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.