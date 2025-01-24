Секс не входит в супружеские обязанности, постановил ЕСПЧ

ЕСПЧ постановил, что женщина не обязана заниматься сексом с мужем

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в составе коллегии из семи судей единогласно оправдал 69-летнюю француженку, которую ранее признали виновной в разводе из-за отказа заниматься сексом с мужем. ЕСПЧ своим решением постановил, что интимная связь не входит в супружеские обязанности, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление ЕСПЧ.

Суд изучал дело женщины 1955 года рождения, проживающей недалеко от Версаля, и ее бывшего супруга.

В 2015 году заявительница подала прошение о разводе в Высокий суд Версаля. В качестве причины для расторжения брака было заявлено, что ее муж ставил карьеру выше личной жизни, а также оскорблял вторую половинку и вел себя вспыльчиво. Супруг подал встречный иск, обвинив женщину в клевете и отсутствии интимной близости с ним.

Спустя 4 года суд Версаля признал женщину виновной в разводе из-за того, что она не занималась любовью с супругом. Отказ в сексе, как заявляли в суде, стал «серьезным и неоднократным нарушением супружеских обязанностей и обязательств, делающим невозможным дальнейшее пребывание в браке».

В 2021 году, после отклоненной апелляции во Франции, женщина обратилась в ЕСПЧ.

24 января Европейский суд по правам человека постановил, что «само существование такого супружеского обязательства противоречит сексуальной свободе». В заявлении говорится, что согласие на брак — это не согласие на последующие сексуальные связи со второй половинкой.

«Концепция „супружеских обязанностей“ <…> вообще не учитывает согласие на сексуальные отношения», — добавили в ЕСПЧ.

Судьи пришли к выводу, что пожилая гражданка Франции пострадала от нарушения статьи 8 Европейской конвенции о правах человека, подразумевающей право на уважение семейной и частной жизни. Француженку нельзя было обвинять в разводе из-за того, что она отказывалась сексуально удовлетворять супруга, постановил ЕСПЧ.

Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека в 2022 году.