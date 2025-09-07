Секретная зона: радиоактивный могильник времен СССР раскопали под Екатеринбургом

В городе Новоуральске Свердловской области активно ведется работа по утилизации радиоактивных отходов Уральского электрохимического комбината (УЭХК), которые в течение шестидесяти лет находились под землей в могильнике № 1, ожидая дальнейшей обработки, сообщает E1.RU .

Новоуральск был построен в 1954 году вслед за УЭХК. Город окружен забором с колючей проволокой, а попасть в него можно только через контрольно-пропускной пункт, имея спецпропуск или личное приглашение. Уральский электрохимический комбинат начал свою работу в 1949 году. Это было первое в СССР предприятие, специализирующееся на разделении изотопов урана с помощью газодиффузионного метода. До 1989 года комбинат занимался производством оружейного урана.

Сегодня УЭХК производит низкообогащенный уран для атомной энергетики. Комбинат входит в состав Топливной компании Росатома ТВЭЛ, которая объединяет предприятия ядерного топливного цикла, специализирующихся на создании газовых центрифуг, обогащении урана и производстве ядерного топлива.

«Много говорят, что тут у нас радиация. Ну вот, например, в части радиационного воздействия максимальная эквивалентная доза, которую мы замеряем на наших постах контроля, никогда не превышает 15 микрозиверт в час. Для сравнения: на гранитной набережной Невы 45 микрозиверт в час», — рассказал и. о. начальника отдела охраны окружающей среды Виталий Сенников, развеивая мифы про «фонящий Новоуральск».

Как отметил руководитель проектного офиса по обращению с радиоактивными отходами Юрий Скосырский, под шатром с надписью «Санпропускник» скрыт могильник № 1, который представляет собой забетонированную яму для радиоактивных отходов. Ее использовали с 1951 по 1964 год.

По его словам, после этого отходы захоронили под двухметровым слоем грунта, так как других технологий безопасного захоронения тогда не было. В яму попадали зараженные вещи: обувь, одежда, детали, провода, грунт, перчатки и другие предметы, ставшие радиоактивными отходами 3-го или 4-го класса опасности после контакта с источником излучения.

Скосырский добавил, что подлежащие переработке вещи подвергаются сжиганию, прессованию, измельчению и так далее. Однако в могильнике все истлело и смешалось с грунтом.

В 2011 году в РФ был принят закон о радиоактивных отходах. Разработаны программы и создан национальный оператор для безопасного обращения с опасными отходами. УЭХК занимается «перепаковкой» отходов СССР и утилизацией свежих отходов.

Контейнеры с опасными отходами герметизируют и готовят к передаче национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами, который навечно захоронит их на специальном «кладбище».