Секретарь щелковского отделения партии «Единая Россия» подвел итоги работы за 2024 год

Он отметил самые значимые достижения округа, в том числе и в рамках реализации Народной программы «Единой России». Все они направлены на улучшение качества жизни людей: новые школы и детские сады, обновленные культурные и спортивные центры, благоустроенные парки и скверы, современная городская инфраструктура

Так, например, в 2024 была открыта долгожданная школа в Новом городке и детский сад на улице Школьной. Капитально отремонтировано три учреждения образования. В этом году откроется еще один детский сад. На капитальном ремонте в этом году школы № 21 и № 24, а также лицей № 14. Эти инициативы говорят о растущем внимании к образованию и стремлении обеспечить детей комфортными условиями для обучения.

Также Андрей Булгаков отметил важность педагогического состава в успешном развитии системы образования. Таким образом не только создается инфраструктура, но и обеспечивается высококлассное преподавание, что чрезвычайно важно для обучения будущего поколения.

«На сегодняшний день укомплектованность специалистами в городском округе Щёлково — 100%. Во многом этому способствуют региональные и муниципальные меры поддержки, такие как гранты и предоставление служебного жилья. За прошлый год к нашей команде присоединились учителя из других регионов, например, из Москвы и Санкт-Петербурга», —отметил Андрей Булгаков.

Патриотическое воспитание также стало важным аспектом в образовательной программе города. В рамках партийный проектов «Историческая память» и «Новая школа» было открыто более 10 «Парт Героя», проведено около 50 мероприятий в школах, где участники специальной военной операции делились своими историями и опытом в рамках «Уроков мужества».

Андрей Булгаков подвел итоги работы в поддержку фронта. Более 100 акций, включая волонтерские инициативы по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей, подтверждают активное участие местных жителей в гуманитарных миссиях. Кроме того, было совершено более 20 поездок в зону боевых действий, которые демонстрируют готовность помогать тем, кто находится на фронте. Секретарь отметил, что в 2024 году было доставлено около 110 тонн гуманитарного груза на более чем 50 миллионов рублей. Врамках реализации Народной программы в этом году также прошло комплексное благоустройства территории вблизи Чкаловских озер. Вокруг озера обустроили прогулочную набережную, освещение и велосипедную дорожку. В зоне рекреации появились детские площадки и место для тихого семейного отдыха.

«Благоустройство Чкаловского озера — долгожданные перемены. При поддержке Губернатора и Правительства Московской области мы реализовали масштабный проект. Благоустройство было рассчитано на 2 этапа, но уже в 2024 году наши жители смогли с комфортом проводить здесь время всей семьей», — рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

«Программа „Единой России“ стала основой для преодоления кризиса и устойчивого развития регионов, опираясь на запросы и нужды граждан. Приоритет в программе отдан защите интересов граждан, содействию развитию малого и среднего бизнеса, а также укреплению производственного потенциала страны.

«Даже в условиях пандемии удалось оперативно реагировать на вызовы времени, обеспечить защиту граждан и сохранить баланс между экономической устойчивостью и потребностями общества. Программа показала свою гибкость и адаптивность, своевременно отвечая на новые угрозы и вызовы, что позволяет судить о ее реальной долговечности и эффективности в долгосрочной перспективе», — заключил Булгаков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.