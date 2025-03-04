Секретарь раменского отделения «Единой России» Эдуард Малышев подвел итоги работы за 2024 год

Секретарь местного отделения «Единой России», глава муниципального округа Раменский Эдуард Малышев отметил, что поддержка участников специальной военной операции и их семей — это государственный и партийный приоритет. По его словам, с начала спецоперации принято 124 закона, из них 33 — в течение 2024 года, а еще 12 — в период осенней сессии, направленных на решение жилищных проблем, расширение льгот и трудовых гарантий участников СВО и их семей, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Секретарь местного отделения «Единой России», глава муниципального округа Раменский Эдуард Малышев отметил, что поддержка участников специальной военной операции и их семей — это государственный и партийный приоритет. По его словам, с начала спецоперации принято 124 закона, из них 33 — в течение 2024 года, а еще 12 — в период осенней сессии, направленных на решение жилищных проблем, расширение льгот и трудовых гарантий участников СВО и их семей.

С начала 2024 года в зону СВО с гуманитарными конвоями из Раменского муниципального округа отправлено порядка 50 тонн необходимого бойцам груза, организовано около 1000 мероприятий по теме СВО.

«Мы поддерживаем тесную связь с семьями военнослужащих, оказывая им материальную и психологическую поддержку. Федеральный партийный проект „Женское движение Единой России“ играет в этом немалую роль, объединяя патриотически настроенных женщин, которые не только формируют гуманитарные грузы, но и доставляют их непосредственно воинам-раменчанам в зону СВО», — сказал Эдуард Малышев.

Малышев подчеркнул, что в округе более 40 организаций и более 500 волонтеров, которые дают личный пример бескорыстного участия в помощи СВО.

«Единая Россия» как крупнейшая российская политическая партия, проводящая курс президента, делает и будет делать все для поддержки участников СВО, которым важно найти себя в будущем, в мирной жизни. Это стратегическая задача, связанная с инициированной Президентом кадровой программой «Время героев», — заключил Э. В. Малышев.

2024 год был объявлен Президентом России Годом семьи. В Подмосковье действует более 20 региональных мер поддержки семей с детьми.

В Раменском муниципальном округе более 87 тысяч получателей мер социальной поддержки. Общая сумма выплат в год составляет более 2 млрд рублей. В округе проживает 4 383 многодетных семьи, в которых 14 244 ребенка.

«Сильная Россия, которую мы строим, начинается с благополучия каждой семьи. Это учтено и в федеральной партийной программе „Крепкая семья“, которая дополняется другими федеральными, региональными и местными программами. Каждая решает свои конкретные задачи, но работает на благо раменских жителей, всех семей», — сказал Эдуард Малышев.

В своем отчете секретарь подробно рассказал о реализации партийных проектов в муниципальном округе. К примеру, в рамках работы над проектом «Здоровое будущее» ведется пропаганда разнообразных видов спорта, и высокий уровень их развития в Раменском округе способствует популярности физкультуры и спорта у подрастающего поколения. Строятся и открываются новые спортивные объекты, в частности завершается строительство муниципального бассейна и бадминтонных площадок в новом здании СК «Борисоглебский». Два года работает Раменская федерация бокса и кикбоксинга, под эгидой которой в Раменском прошли два международных фестиваля этого красивого и мужественного вида спорта.

В округе отремонтировано 60 дорожных объектов общей протяженностью более 60 км, включая 15 региональных и 45 муниципальных дорог. В п. Быково построен востребованный путепровод длиной 382 метра с двумя полосами движения и расчетной скоростью 70 км/ч. Эти улучшения стали возможны благодаря проекту «Безопасные дороги».

«Состояние улиц, тротуаров, дорог, подъездов, дворов, остановок, поликлиник, школ и детсадов важно для каждого из нас. Поэтому мы организуем выездные приемы населения, встречаемся с гражданами не только в ДК, но и на площадках, требующих благоустройства, на внутриквартальных территориях и проблемных участках дорог. Рассмотрение и выполнение обращений жителей — наша партийная работа. Мы отвечаем за свой округ. За отчетный период проведено огромное количество приемов и встреч, еженедельно — дважды в неделю, то есть более ста встреч в год», — отметил Эдуард Малышев.

Открытость в работе и надежная обратная связь с жителями округа — два фактора, которые обеспечивают результативность деятельности местного отделения партии.

Формируя в 2024 году новый пакет наказов избирателей в народную программу и продолжая выполнять наказы из предыдущего списка, мы видим, что они очень разные и по сложности, и по срокам исполнения. На территории округа из 1239 наказов уже реализовано более половины. И остальные выполняются. «Единая Россия» активно содействует органам местного самоуправления в реализации планов, а депутатам — в реализации наказов избирателей по улучшению качества жизни в Раменском округе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.