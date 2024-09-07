сегодня в 16:48

Секретарь Мособлизбиркома рассказал о голосовании избирателей с инвалидностью

В Подмосковье 89% избирательных участков находятся на первых этажах, 11% — на вторых этажах, но при этом обеспечены пандусами и иными приспособлениями, сказал секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.

«В Подмосковье организованы выборы для слепых, глухих, слепоглухих и людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата», — сказал он.

Фурс оценил высоко работу волонтеров.

«Они оказывают помощь избирателям с инвалидностью по пути следования к избирательному участку и по дороге домой», — отметил он.

Также, по его словам, волонтеры встречают и сопровождают внутри избирательного участка избирателей с инвалидностью, на лестнице и пандусах, оказывают помощь в преодолении порожков, открытии дверей при входе. Также по запросу избирателям предоставляются услуги сурдопереводчиков.

Он отметил, что среди сотрудников объектов размещения УИК имеются штатные сотрудники прошедшие обучение по оказанию помощи инвалидам. Проводятся рабочие встречи с волонтерами и пояснениями их действий в различных возникающих ситуациях.

Все избирательные участки обеспечены лупами и при необходимости дополнительным освещением.

Выездное голосование обеспечивают члены 86 участковых избирательных комиссий Московской области. Возможностью проголосовать таким способом могут воспользоваться 44 тыс. избирателей из 160 населенных пунктов в специально оборудованных автобусах или шатрах, резюмировал Фурс.

В Подмосковье 7 сентября проходит второй день выборов в муниципальные Советы депутатов. С 6 по 8 сентября жители выбирают депутатов в муниципальные Советы в 25 городских округах региона. Еще в трех городских округах — Пушкинском, Наро-Фоминском и Подольске, проходят дополнительные выборы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.