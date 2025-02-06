Секретарь местного отделения партии отчитался перед жителями Коломны о поддержке участников СВО

Секретарь Коломенского отделения Партии «Единая Россия» Александр Гречищев отчитался перед жителями городского округа Коломна о проделанной работе за 2024 год. В своем выступлении он подчеркнул значительные достижения и изменения, которые произошли в округе благодаря совместным усилиям депутатов и активных граждан, передает пресс-служба партии.

«Все сделанное за прошедший год — итог работы всей команды: руководителей предприятий, депутатского корпуса, общественников, волонтеров, простых жителей — каждого, кто старается на благо родного края. Благодарю за труд и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!», — отметил Александр Гречищев.

В своем выступлении он подчеркнул, что поддержка участников СВО является одним из приоритетных направлений работы депутатского корпуса, регионального и федерального правительства, особенно в преддверии 2025 года, объявленного Годом защитника Отечества в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Особое внимание было уделено социальной защите семей участников СВО. Вдовы ветеранов боевых действий получили усиленную социальную защиту, а семьи участников СВО — жилищное обеспечение. Для детей участников СВО были введены отдельные квоты при поступлении в вузы, а также предоставлено право внеочередного приема в школы и детские сады. Эти меры направлены на создание благоприятных условий для обучения и развития детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции.

Для участников СВО, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденом РФ за заслуги в ходе спецоперации, была установлена выплата в размере 500 тысяч рублей взамен земельного участка. Эта мера направлена на материальную поддержку тех, кто проявил особое мужество и героизм.

Кроме того, участникам СВО была предоставлена бесплатная реабилитация и оснащение техническими средствами реабилитации, что помогает им восстановить здоровье и улучшить качество жизни.

Продлено и расширено действие льгот по транспортному налогу для участников СВО, что также способствует снижению их финансовой нагрузки.

Александр Гречищев подчеркнул, что все эти меры стали возможны благодаря совместным усилиям депутатского корпуса, общественников, волонтеров и простых жителей. Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в реализации этих инициатив, и призвал продолжать поддерживать участников СВО и их семьи.