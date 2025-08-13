Секретарь Генсовета партии поставил задачи региональным отделениям

Партия продолжает донастройку всех институтов партии для повышения их эффективности. Основные направления работы касаются снижения отчетности региональных исполкомов, повышения вовлечеенности сторонников «Единой России», укрепления статуса первичных отделений и муниципальных депутатов. В том числе — за счет стимулирующих мер.

«В прошлом году у нас появилось положение о первичках партии. Оно определило работу федерального и региональных советов первичек, а также — проведение конкурса на лучшую практику реализации народной программы „Единой России“ и лучшую первичку. В нем участвуют почти 600 наших отделений. Они претендуют на финансовую поддержку. Отметить победителей и определить лучшие первички мы планируем на федеральном форуме, который пройдет до конца года», — сообщил Владимир Якушев.

Победителей первого этапа конкурса уже определили 27 регионов, второй этап пройдёт после Единого дня голосования.

Владимир Якушев обратил внимание коллег на необходимость своевременной ротации региональных советов первичек.

«Это один из способов мотивации. Все секретари первичных отделений должны понимать, что с определённой периодичностью смогут входить в совет и помогать принимать управленческие решения, которые влияют на работу всей партии», — указал он.

Также «Единая Россия» проведёт конкурс муниципальных депутатов.

«Победителей определят народным голосованием. А в конце года мы организуем федеральный форум муниципальных депутатов „Единой России“, который станет логическим завершением региональных форумов, которые сейчас проводят наши отделения», — особо выделил он.

Помимо этого, в партии подготовили новое положение о сторонниках партии. Оно будет соотноситься с новым порядком вступления в «Единую Россию».

Секретарь Генсовета остановился и на реализации партпроектов в регионах, акцентировав внимание на том, что их работа должна строиться по принципу актуальности и эффективности.

«Если нет необходимости в реализации всех федеральных партийных проектов, они требуют излишних затрат и при этом неэффективны, нужно принимать решение об отказе от проекта. Это предусматривает положение о партпроектах, которое мы приняли в начале года», — напомнил он.

Ещё одна задача — снижение бюрократической нагрузки на региональные отделения партии. Для этого совершенствуются информационные системы «Единой России», которые позволяют упростить работу и отменить лишнюю отчетность.

В заключение Владимир Якушев обратился к региональным отделениям партии, которые готовятся к ЕДГ-2025.

«Вам предстоит сохранить и по возможности улучшить результат пятилетней давности. По спискам необходимо набрать не менее 50%. Рейтинг у партии сейчас достаточно высокий для того, чтобы закрепить наши позиции. Накануне 2026 года — это наиважнейшая задача. Как и то, что максимальное количество кандидатов — участников СВО, которых выдвинула „Единая Россия“, должны одержать победу на предстоящих выборах», — заключил секретарь Генсовета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.