«Сефора кидс»: психолог предупредила о рисках увлечения детей косметикой

Психолог Вера Никишина предупредила, что увлечение макияжем и уходовой косметикой может нарушить психическое развитие ребенка, если превращается в постоянное исправление внешности, сообщает Газета.ru .

Детей поколения Альфа в возрасте 7–14 лет, увлекающихся макияжем и уходовой косметикой, называют «Сефора кидс». Доктор психологических наук, профессор Пироговского университета Вера Никишина пояснила: риск возникает, когда такие занятия перестают быть игрой и становятся постоянным стремлением улучшать внешность.

По словам специалиста, сосредоточенность на собственной внешности, в том числе ради фотографий и видео для публикации, может сузить интересы ребенка до самого себя. Разочарование во внешности и нехватка средств на ее улучшение способны вызвать эмоциональные трудности, с которыми будет непросто справиться в подростковом возрасте.

Поиск морщин, широких пор или тусклого цвета лица у девочек 9–10 лет в материале связывают с навязанной тревожностью. Раннее погружение в культуру бесконечной коррекции внешности может заложить основу для дисморфофобии — состояния, при котором самооценка критически зависит от внешнего вида.

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