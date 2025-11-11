Съедобные кормушки раздадут в музее-заповеднике «Горки-Ленинские» в Подмосковье

С 12 по 15 ноября в музее-заповеднике «Горки Ленинские» Ленинского городского округа пройдет традиционная экологическая акция «Синичкин день», посвященная помощи зимующим птицам. Мероприятие объединит акцию «Покорми птиц» с праздничной программой и мастер-классами по изготовлению полезных кормушек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы стараемся сохранять заповедную красоту и поддерживать экосреду. В парке много птиц, в том числе и редкие виды синиц, поэтому мы ежегодно организуем акцию «Синичкин день», чтобы заботиться о пернатых вместе с нашими посетителями», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Уточняется, что в рамках акции откроется уличная экспозиция «Зимующие птицы Горок», где представлены различные виды пернатых, обитающих на территории музея-заповедника. Посетители смогут узнать удивительные факты из жизни птиц: например, что синиц раньше называли «зинзиверами», дятел наносит до 12 тыс. ударов по дереву в день, а рябинник передвигается исключительно прыжками, поскольку не умеет ходить по земле.

«Особенностью акции станет раздача съедобных кормушек, которые можно будет получить у смотрителей музея крестьянского быта и Северного флигеля усадьбы Горки, а 15 ноября — в детском центре «Лампа». Кормушки будут выполнены в разных формах и сделаны из экологически чистых материалов: овса, ягод, семян льна и подсолнечника. Такие кормушки не оставляют экологического следа и помогают птицам экономить энергию в холодное время года», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники музея расскажут о правильном размещении кормушек для защиты птиц от хищников, а также поделятся знаниями о зимующих видах птиц, среди которых синицы, снегири, дятлы, совы, кряквы и многие другие. Гости узнают, что на территории заповедника обитает около 100 видов птиц, а исторические сведения о местной фауне восходят ко второй половине XVIII века.

Акция приурочена к народному празднику «Синичкин день», который отмечается 12 ноября. По традиции, именно в этот день зимующие птицы прилетают в населенные пункты, а синицы считаются символом счастья и благополучия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.