Сделали достаточного много: экс-губернатор Петербурга признался в любви к городу

Бывший губернатор Санкт-Петербурга, президент Российского союза строителей Владимир Яковлев заявил, что ему нравится, как развивается город и он считает, что за время своей работы на посту главы города сделал достаточно много, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Прежде всего вместе с депутатами городского парламента мы смогли составить и согласовать реальный Генеральный план развития города на многие годы вперед. Мы отразили самые необходимые шаги, которые нужно было предпринять на тот момент. Это и развитие Морского порта Санкт-Петербурга, и строительство кольцевой автодороги», — сказал Яковлев.

По его словам, и сегодня Северная столица развивается неплохими темпами. Появляются новые масштабные проекты развития, нынешний губернатор Александр Беглов обращает много внимания на инфраструктурные проекты: планировку новых мостов, автодорог и целых транспортных хорд.

Кроме того, Яковлев признался в любви к Санкт-Петербургу и жителям города и сказал, что у него все места в Питере — любимые.

В понедельник, 25 ноября, бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев отмечает свое 80-летие. Он занимал этот пост в 1996–2003 годах.