Сделал город чище: в Новокузнецке мужчина убрал мусор с прибрежной полосы

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Житель Новокузнецка в одиночку собрал мусор на берегу реки

Житель Новокузнецка опубликовал в соцсетях видео, где видно мусор, который он собрал на берегу реки Томь у Запсибовского моста, сообщает «Сiбдепо» .

«Потратил 3 часа своего личного времени, насобирал такую вот кучу мусора возле береговой линии. Люди приходят на пикник и все это бросают», — сказал мужчина на видео.

Он также отметил, что не понимает мотивов таких действий.

Горожанину удалось собрать несколько мешков и пакетов с мусором: банками, бутылками, упаковками от еды и другими отходами.

Комментаторы под видео поддержали инициативу мужчины и поблагодарили его за бережное отношение к природе.