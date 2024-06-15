Счета блогера Гасанова заблокировали из-за долга по налогам в 144,8 млн рублей

Налоговая заблокировала все счета блогера Гусейна Гасанова с 13 июня. Такое решение было принято из-за гигантского долга перед ФНС, который составляет 144,8 млн рублей, сообщает SHOT .

Счета у Гасанова были заморожены в четырех банках. Столичная налоговая инспекция подала на блогера в суд, чтобы взыскать накопившийся большой долг.

В первые две недели прошлого месяца блогер пытался гасить появившуюся у него задолженность. При этом он выплатит ФНС до 10 млн рублей. Ранее его долг составлял 153 млн рублей.

Также в мае мужчина похвастался, что якобы преданная поклонница подарила ему новый Mercedes. Еще на Гасанова подали в суд из-за того, что он не заплатил за доставку брендовых роллов свыше 500 тыс. рублей.