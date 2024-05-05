Щенка подарили девочке из Макеевки по поручению Путина

Девочка Маша из Макеевки в ДНР, которая ежедневно после школы встречает штурмовых летчиков с флагом РФ, получила в подарок от президента Владимира Путина щенка, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который вручил его совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

Пушилин подчеркнул, что история девочки облетела уже всю Россию.

«Заслышав в небе шум мотора, она не один год выбегает из дома, чтобы встречать и провожать наших „крылатых архангелов“ с флагом Российской Федерации. По поручению нашего президента мы вместе с Сергеем Кириенко передали Маше щенка, которого она очень хотела», — написал Пушилин в Telegram.

Он добавил, что отец Маши защищает Донбасс с 2015 года, а ее брат служит в МЧС. Сама девочка занимается хореографией и воздушной гимнастикой. Пушилин призвал сделать все, чтобы сделать российских детей счастливыми.

Машу ранее также пригласили на экскурсию на военный аэродром группировки войск «Юг», после чего ей вручили большого плюшевого медведя и флаг ВКС РФ.