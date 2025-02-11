Щелковским студентам построят полигон для прохождения практики

На базе структурных подразделений № 4 и № 6 Щёлковского колледжа построят современный учебный полигон для студентов, сообщили в пресс-службе округа.

Полигон, запланированный к строительству совместно с АО «Мосгаз», позволит студентам проходить практику в условиях, максимально приближённых к реальной работе.

Комплекс поможет становиться всё более квалифицированными сотрудниками, готовыми к выполнению широкого спектра задач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.