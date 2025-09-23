Щелковский коллектив стал Лауреатом I степени на областном фестивале

В городском округе Пушкино состоялся IX Московский областной фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-ФЭСТ». Продемонстрировать свои творческие способности приехали более 750 исполнителей из 28 разных городов Московской области. Среди них — и Народный коллектив «Хор русской песни „Сударушка“» под руководством Оксаны Андреевной Хвостиковой, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Несмотря на то, что фестиваль проводится уже в 9-й раз, для щелковского коллектива участие в нем в этом году стало дебютом. Хор «Сударушка» выступал с фольклорной песней «Соловьюшка-соловей» села Плехово Курской области. С недавних пор народный коллектив стал внедрять в свой репертуар именно фольклорные произведения.

«В этот раз мы приняли участие в конкурсе не полным составом хора, а малым составом — из семи человек. Организация мероприятия была замечательная, встретили нас гостеприимно. Свет, звук, сцена — все было на высшем уровне. Мы счастливы, что нас оценили по достоинству, и мы, воодушевленные, будем трудиться и дальше на благо городского округа Щелково», — отметила руководитель хора Оксана Хвостикова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.