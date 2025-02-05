Щелковские тхэквондисты в очередной раз показали блестящие результаты

2 февраля в Краснознаменске завершились Чемпионат и Первенство Московской области по тхэквондо ИТФ. Соревнования собрали лучших спортсменов региона, в их числе оказались и воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково. В упорной борьбе и серьезной конкуренции щелковские спортсмены завоевали восемь медалей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Медалистами Чемпионата стали Роман Кулаженко и Даниил Швамберг, они заняли первое место в спарринге. Александр Ратников занял второе место в спарринге, а Артем Зубков — третье.

В рамках Первенства София Муравлева завоевала золото в спарринге, Звард Варданян занял первое место в спарринге и второе — в дисциплине туль, а Елизавета Мухина завоевала серебро в спарринге.

Соревнования являлись отборочным этапом для формирования сборной команды региона для участия в Чемпионате и Первенстве России в Сириусе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.