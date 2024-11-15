Студенты Щелкова посетили выставку военно-исторической техники на Красной площади

Студенты структурного подразделения № 7 Щелковского колледжа, являющиеся участниками движения «Волонтеры победы», приняли участие в выставке военно-исторической техники в городе Москва на Красной площади. Волонтеры записали видеообращение для бойцов специальной военной операции! Студенты не остались в стороне и решили поддержать тех, кто находится на передовой, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы собрали теплые слова, мощные пожелания и искреннюю благодарность для наших героев, защищающих мир и спокойствие на нашей земле. В видеообращении мы выразили свою поддержку, уверенность в победе и пожелания скорейшего возвращения домой. Каждое слово, сказанное от сердца, наполнено гордостью за наших бойцов и надеждой на светлое будущее! Давайте вместе поддержим наших защитников и покажем им, что мы думаем о них и готовы их поддерживать», — поделился один из щелковских студентов.

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