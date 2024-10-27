Щелковские спасатели провели урок безопасности для учащихся школы № 3

Сотрудники муниципального казенного учреждения городского округа Щелково «Центр гражданской защиты» регулярно проводят уроки безопасности для детей и подростков. На этот раз они посетили школу № 3 городского округа Щелково, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Занятия начались в классе, где начальник «112» рассказала о системе экстренной связи, а инспектор по пожарной безопасности — о правилах безопасности.

После урока спасатели продемонстрировали детям свою технику и инструменты, а также рассказали много интересного о своей работе. Они показали оснащение аварийно-спасательного отряда, гидравлическое и другое аварийно-спасательное оборудование, которое помогает оказывать помощь людям, попавшим в беду.

Дети смогли подержать и даже опробовать спецоборудование под присмотром специалистов.

МКУ ГОЩ «Центр гражданской защиты» — это организация, которая занимается вопросами безопасности в чрезвычайных ситуациях. Она также предлагает дополнительные образовательные программы для детей и взрослых, направленные на обеспечение пожарной безопасности, защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и получение дополнительного профессионального образования.

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