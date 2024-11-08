Щелковские школьники приняли участие в акции «БумБатл»

Обучающиеся, родители и педагоги школы № 17 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Щелково приняли активное участие в акции по сбору макулатуры «БумБатл», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всероссийская акция по сбору макулатуры «Бумбатл» проходит ежегодно в поддержку национального проекта «Экология». В этом году нашей школе удалось собрать более 1500 кг (от двух корпусов) макулатуры, которая отправилась на вторичную переработку.

В рамках акции также был проведен экологический урок, на котором ученики узнали о важности переработки отходов и о том, как каждый из нас может внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» пятый год подряд проходит в поддержку национального проекта «Экология». С 2023 года соорганизатором проекта выступает Всероссийское общественное экологическое движение «Экосистема». За все время проведения «БумБатла» в нем приняли участие более 5,9 миллионов человек, которые собрали более 161 тыс. тонн макулатуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.