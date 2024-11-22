Щелковские семьи приняли участие в торжественном мероприятии «Будь с Первыми»

21 ноября 2024 года в Национальном центре «Россия» состоялось торжественное мероприятие «Будь с Первыми», которое включало в себя выставку флагманских проектов, старт акции «Елка Желаний» и концерт с выступлениями музыкальных групп и артистов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие посетили четыре активные семьи из городского округа Щелково, которые на протяжении 2024 года активно участвовали в семейных проектах от Движения Первых.

Самые активные семьи щелковских Первых: Семья Смотровых: Мария Геннадьевна, Сергей Юрьевич, Дарья Сергеевна, Андрей Сергеевич. Семья Громовых: Дарья Андреевна, Елизавета Андреевна, Георгий Андреевич, Матвей Андреевич. Семья Гюнеш: Екатерина Сергеевна, Варвара Кемаловна, Джахит Кемалович, Иван Кемалович, Кемал, Татьяна Анатольевна. Семья Батуровых: Анна Дмитриевна, Михаил Матвеевич.

Финал программы был представлен шоу-концертом с главным слоганом «Для детей, для будущего, для России». На сцене выступили звездные гости: Uma2rman, GRINKEVICH, Денис Майданов и Олег Газманов.

Первые смогли не только насладиться выступлениями любимых артистов, но и принять участие в мастер-классах, автограф-сессии, посетить зону семейного сообщества Движения Первых «Родные-Любимые», а также получить подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

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