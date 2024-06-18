Щелковские компании приняли участие в Национальной премии «Золотой Меркурий»

В торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов Национальной премии «Золотой Меркурий» по итогам 2023 года приняла участие председатель совета депутатов городского округа Щелково Мария Тарасова, сообщает пресс-служба администрации г. о. Щелково.

Премия «Золотой Меркурий» — важное и масштабное событие в мире российского бизнеса. Она способствует укреплению лучших традиций предпринимательства в нашей стране и формированию уважительного отношения общества к бизнесу.

С приветственным словом перед участниками мероприятия выступили президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, а также представители Совета Федерации, Государственной думы, министерств и ведомств, банковского сектора и российского бизнес-сообщества.

Ежегодно промышленные предприятия городского округа Щелково участвуют в конкурсе на соискание премии и часто становятся ее лауреатами. В этом году в федеральном этапе конкурса в номинации «Лучшее предприятие-экспортер» от нашего округа участвовала группа компаний «Пластмасс Групп».

Участие в номинации федерального уровня премии «Золотой Меркурий» способствует эффективному продвижению изготавливаемой продукции и повышению авторитета на рынке. Предприятие успешно развивается и вносит весомый вклад в наполнение местного бюджета, что позволяет реализовывать муниципальные программы в различных областях и повышать качество жизни жителей округа.

В сфере международного инновационного сотрудничества лауреатом премии стала производственная компания из Фрязино «Исток-Аудио Интернешнл».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал глава региона.