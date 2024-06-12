Щелковские единороссы провели флешмоб и автопробег ко Дню России
Фото - © Единая Россия Щёлково
Совместное мероприятие прошло в Щелкове с городскими округами Богородский, Черноголовка, Лосино-Петровский, Фрязино по инициативе «Единой России». 17 автомобилей выстроились в символичную надпись «ZА», а активисты Партии растянули флаг России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие было организовано в рамках проекта «Историческая память», который направлен на сохранение и уважение к истории и культуре страны. Проведение данного мероприятия в честь Дня России является еще одним шагом в напоминании о важности патриотизма и гордости за свою страну. Одним из участников автопробега стал щёлковский координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Есин.
Также к автопробегу присоединились местные депутаты, активисты «Молодой Гвардии», сторонники «Единой России» и неравнодушные жители со всех 5 городских округов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.