Щелковские единороссы провели флешмоб и автопробег ко Дню России

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Историческая память», который направлен на сохранение и уважение к истории и культуре страны. Проведение данного мероприятия в честь Дня России является еще одним шагом в напоминании о важности патриотизма и гордости за свою страну. Одним из участников автопробега стал щёлковский координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Есин.



Также к автопробегу присоединились местные депутаты, активисты «Молодой Гвардии», сторонники «Единой России» и неравнодушные жители со всех 5 городских округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.