Щелковские долголеты посетили интерактивный праздник

Группа долголетов, практикующих цигун под руководством Ольги Комиссаровой, приняла участие в интерактивном празднике, организованном центром психофизического совершенствования «Единение». Вместе с ними мероприятие посетили Борис Горбатов и участники проекта «Активное долголетие», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Концерт, наполненный душевной атмосферой, включал в себя множество интересных конкурсов, песен и танцев, а также увлекательные истории. В зале звучали стихи собственного сочинения, лирические композиции на гитаре, баяне и губной гармошке.

Все веселье сопровождалось чаепитием с угощениями, приготовленными специально для праздника. Завершилась программа всеми любимыми застольными песнями, которые исполнили все участники с особым энтузиазмом.

Стать участником проекта «Активное долголетие» можно несколькими способами: через портал dolgoletie.mosreg.ru; с мобильного телефона через приложение «Соцуслуги»; позвонив в Центр социального обслуживания населения по телефону 8(496)562-96-72.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта проходят не только экскурсионные программы, но и спортивные, творческие и иные бесплатные мероприятия, направленные на поддержание активного образа жизни среди жителей пожилого возраста. Стать участниками проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.