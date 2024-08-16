Щелковские долголеты изучают историю царской России

Щелковские долголеты познакомились с традициями воспитания и образования в царской России. Для участников проекта «Активное долголетие» в Щелкове провели лекцию на тему «Традиции воспитания и образования в семье Николая II», передает пресс-служба администрации городского округа.

Занятие приурочили к 120-летию со дня рождения цесаревича Алексея и году семьи в России.

На встрече долголетам рассказали, что семья последнего императора династии Романовых, стала символом нравственности и истинной любви и уважения супругов. Слушателям напомнили, что в Щелкове находится единственный в России храм, посвященный мученику царевичу Алексию, который возвели еще при его жизни. Проект этого храма создал Сергей Гончаров, который является дальним родственником Натальи Гончаровой, супруги Александра Пушкина.

В советские годы в Троицкой церкви разрушили верхние части колокольни и купола. Первая служба после долгого запустения состоялась в храме 17 февраля 1991 года. В 2000 году семья последнего императора Николая II Русской Церковью была признана святыми, что придало новый духовный смысл посвящению собора «цесаревичу наследнику». В 2010 году митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий освятил восстановленный собор.

Присоединиться к занятиям проекта «Активное долголетие» можно: через портал dolgoletie.mosreg.ru; с мобильного телефона через приложение «Соцуслуги»; позвонив в Центр социального обслуживания населения по телефону 8(496)562-96-72.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.