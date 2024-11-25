Щелковские депутаты поздравили матерей участников СВО с Днем матери

Вместе со словами благодарности в качестве презента депутаты Антон Малинин и Анна Андреева вручали сертификат в салон красоты, который позволит немного отвлечься от повседневных забот и разделить время с собой. Антон Малинин также отметил, как важно ценить и поддерживать тех, кто остается на домашнем фронте, хранит тепло и уют семейного очага.

«Сегодня особые слова — в адрес мам и жен, которые ждут своих героев, исполняющих долг перед Родиной в условиях Специальной военной операции. Спасибо, что храните домашний очаг и вдохновляете мужчин на великие дела. В этот день от всей души желаю нашим прекрасным женщинам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! Пусть ваша жизнь будет наполнена нежностью, цветами и вниманием любимых людей!» — поделился щелковский депутат Антон Малинин.

Подобного рода инициативы подчеркивают ценность семейных традиций в современном обществе. День матери — это отличный повод вспомнить о тех, кто остается заботиться о нас дома, и выразить им свою благодарность за их безусловную любовь и поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.