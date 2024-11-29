Щелковские депутаты и предприниматели провели рабочую встречу

В ходе обсуждения были проанализированы конкретные инициативы, которые предприниматели намерены реализовать в ближайшем будущем. Щелковский депутат и член Торгово-промышленный палаты городского округа Щелково Антон Малинин подчеркнул, что основные критерии для всех проектов — их влияние на развитие округа, улучшение жизненных условий для жителей, а также содействие развитию других предприятий.

«Успешные, инициативные, энергичные предприниматели представляют абсолютно разные сферы деятельности, такие как дополнительное образование, сфера услуг, производство, фермерство. Все представленные инициативы в ближайшее время будут реализованы. Главный критерий — все проекты должны содействовать развитию округа, повышению комфортных условий жизни нашего населения, а также развитию бизнес-сообщества муниципалитета. Рассказал о возможных точках для роста и развития, обязательно подумаем над предложением о постоянных встречах такого плана», — поделился Антон Малинин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.