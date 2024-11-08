Щелковские активистки подали заявки на участие в региональном Совете Движения Первых

Сегодня завершается прием видеовизиток на первый этап конкурсного отбора в Совет Первых регионального отделения. От городского округа Щелково в конкурсе принимают участие две яркие и талантливые активистки: Арина Пономаренко и Анна Селиверстова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Арина Пономаренко, активистка школы № 4 им. П. И. Климука городского округа Щелково, является заместителем председателя Совета Первых местного отделения. Анна Селиверстова, активистка Медвежье-Озерской школы № 19 городского округа Щелково, входит в состав Совета Первых местного отделения.

«Движение первых» — это общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи, созданное 20 июля 2022 года по инициативе руководства нашей страны. Цель движения — воспитание подрастающего поколения, организация досуга подростков и формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей.

Основные направления работы движения включают: Дипломатию и международные отношения; Образование и знания; Науку и технологии; Труд, профессию и свое дело; Культуру и искусство; Волонтерство и добровольчество; Патриотизм и историческую память; Спорт и здоровый образ жизни; Медиа; Экологию и туризм. Чтобы стать участником «Движения первых», достаточно подать заявку на сайте будьвдвижении.рф.

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