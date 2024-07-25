Щелковская молодежь прошла по экологическому маршруту «Босоногая тропа»

Участники Движения Первых из Щелкова вместе со своими наставниками отправились по экологическому маршруту «Босоногая тропа». Они получили массу положительных эмоций и незабываемых ощущений, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Босоногая ходьба по разным поверхностям — это не только отличная профилактика плоскостопия, но и возможность насладиться природой. «Босоногая тропа» предлагает посетителям чередование различных воздействий на стопы: от жестких до мягких, от разогревающих до охлаждающих, от успокаивающих до бодрящих.

Маршрут длиной 3 км 600 м состоит из 43 различных покрытий: мягкая древесная стружка, щебень, гравий, песок, сосновые шишки и даже освежающие ванночки с водой. На каждом отрезке тропы установлен маркер с информацией о том, какой участок ждёт посетителя дальше, правила поведения на нём и интересные факты о его оздоровительном эффекте.

Маршрут «Босоногой тропы» проходит по всей территории Дендрария, а в его центральной части находится большой «Зеленый лабиринт».

Первые не только укрепили свое здоровье, но и отлично провели время вместе, получив массу положительных эмоций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.