Щелковская молодежь принимает участие в форуме «Мы Россия»

Молодежь городского округа Щелково приняла участие в Межрегиональный молодежный форум «МЫ — РОССИЯ». Молодые представители округа приняли участие в увлекательных мастер-классов от инструкторов Учебного Центра Тактической Медицины Артема Катулина. Они провели занятия по оказанию первой помощи, а также по ораторскому искусству, медиашколе и информационной безопасности, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Межрегиональный молодежный форум «МЫ — РОССИЯ» проходит уже второй раз: в 2023 году его принимал Наро-Фоминский округ, а в этот раз — Сергиево-Посадский. Более 1500 молодых людей соберутся в четырехдневном образовательном интенсиве.

Организованный Министерством образования Московской области, этот флагманский молодежный форум предлагает разнообразную программу, которая разделена на несколько ключевых блоков: ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий, социальные навыки.

На форуме пройдет серия увлекательных паблик-токов, где ведущие эксперты поделятся своими знаниями и опытом. Филолог, блогер и тренер по эффективной коммуникации Мария Смолина раскроет алгоритм создания блога и покажет, как писать интересные посты. Телеведущий и тренер-эксперт Павел Смелов поделится секретами уверенного выступления через речевую гибкость и импровизацию. Корреспондент телеканала «360», актер кино Дмитрий Степанищев расскажет, как найти свое призвание и выстроить правильную коммуникацию. Event-продюсер Марта Сахелашвили поделится опытом от волонтера до организатора масштабных мероприятий. Заместитель начальника управления по работе с ЮФО АНО «Диалог Регионы» Василий Плотников расскажет, как не поддаться манипуляциям в социальных сетях и чем опасны фейки. Главный редактор «Новое.Медиа», «Дорогая Хурма» и колумнист RT Лариса Ржондовская поделится своими знаниями о работе с вирусным контентом.

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