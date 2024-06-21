Щелковская компания представит бионические протезы на форуме «Надежда на технологии»

Форум состоится 24–25 июня в кластере «Ломоносов».

«МЕТИЗ» покажет на выставке ведущие разработки: влагостойкий коленный модуль и углепластиковую стопу, электронный коленный модуль и многосхватный протез кисти MeHand. Все модули будут представлены не только на стенде, но и в движении.

Многосхватные протезы кистей MeHand будет демонстрировать Алексей Мутин. Алексей — «парник», т. е. человек, лишившийся обеих рук. Он был одним из первых пациентов, кто опробовал и оценил работу отечественных инженеров. Спустя время Алексей мастерски владеет всем функционалом биопротеза.

MeHand разработал резидент «Сколково» — стартап MaxBionic при поддержке «МЕТИЗ» (в прошлом году компания выкупила 59% акций MaxBionic). Это прорывной российский бионический модуль, который дает пациенту с ампутацией большое количество двигательных возможностей — писать, печатать, работать со степлером или ножницами, готовить еду, скролить ленту, заряжать телефон. Единственный в РФ биопротез с сенсорным экраном, генератором схватов, ротацией запястья на 360 градусов и другими выделяющимися функциями можно будет увидеть на стенде МЕТИЗ на втором этаже кластера.

В деловой программе Форума — семинар МЕТИЗ «Современные решения для протезно-ортопедической отрасли». Он стартует 25 июня в 14:00 в зале «Физика». Спикеры — руководители подразделений и ведущие сотрудники компании.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.