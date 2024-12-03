«МЕТИЗ» победил в номинации «Экспортер года в сфере реабилитационной индустрии», передает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Церемония вручения премии состоялась в рамках Российской недели здравоохранения-2024 на площадке АО «Экспоцентр» в Москве. Награду генеральному директору «МЕТИЗ ИМПЭКС» Александру Орлову вручил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

«За последнее время индустрия реабилитационных товаров сильно рванула вперед, у нас более 700 компаний работают в этом секторе. Он растет, развивается, становится более сложным, вы внедряете новые материалы и технологии, которые дают надежду миллионам наших граждан», — отметил Антон Алиханов.

Премия «Надежда на технологии» вручается за результаты компаний в предыдущем году. В 2023-м «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» выпустило более 105 тысяч изделий для протезов нижних конечностей. Доля экспорта в общей выручке компании за отчётный год составила 37,01%. К странам-экспортёрам, среди которых такие технологичные государства, как Китай и Южная Корея, добавились Бразилия, Уругвай и Израиль.

«Конкурировать на внутреннем рынке — это очень круто, но конкурировать на мировом рынке с мировыми брендами — это уровень, это — мы!», — сказал Александр Орлов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.