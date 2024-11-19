В ноябре «Щелковохлеб» запускает два новых участка по производству багетов и эклеров. Эти продукты станут новыми для предприятия с более чем 100-летней историей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас «Щелковохлеб» производит около 160 видов хлебобулочных и кондитерских изделий. В начале осени завод объявил о планах серьезно пересмотреть ассортимент в ответ на меняющиеся предпочтения потребителей.

Малопопулярные продукты планируется заменить на новые. Этот процесс уже начался, как сообщает компания. До сих пор завод специализировался на традиционных хлебах и батонах. Багеты производились только к Новому году и пользовались большим спросом.

По результатам дегустаций, когда специалисты пробовали и оценивали багеты и аналогичную продукцию конкурентов, наша выпечка всегда получала самые высокие оценки, — говорит директор предприятия Андрей Трофимов. — Мы видим растущий интерес жителей Подмосковья и России к этому продукту. Он становится все более популярным и в других странах. Не случайно два года назад французский багет был включен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

В начале ноября первые щелковские багеты появятся в продаже в магазинах завода, а затем постепенно будут доступны в розничных и сетевых магазинах. Планируется производить 5 тонн багета ежедневно.

Вторая новинка — эклеры — также имеет французские корни. Ежедневно будет производиться 1 тонна пирожных, которые уже много лет являются одними из самых любимых в России. Если они понравятся жителям Подмосковья и Москвы, объёмы производства будут увеличены. Эклеры заменят часть пирожных, спрос на которые снизился.

Расширение производства — это не только подтверждение стабильной работы завода, но и попытка выйти на новый этап развития, расширить рынки сбыта. Успешная деятельность одного из основных налогоплательщиков Щелково вносит вклад в развитие города и создание новых рабочих мест. Поэтому завод активно набирает специалистов, как опытных пекарей и тестоводов, так и новичков. Их обучают профессиям за счет предприятия.

Формирование команды — это направление, которому «Щелковохлеб» уделяет особое внимание в нынешних рыночных условиях. Индексируются зарплаты, которые превышают рыночные, оплачиваются медосмотры, есть премии и подарки к праздникам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.