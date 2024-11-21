«Щелково Агрохим» рассказали о российской селекции подсолнечника

На 31 международной выставке ЮГАГРО 2024 в Краснодаре специалисты «Щелково Агрохим» рассказали гостям последние новости о российской селекции подсолнечника, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день в линейке 14 зарегистрированных гибридов под все технологии возделывания. На испытании новый гибрид ИМИ+. Щелковская компания работает над гибридом, устойчивым одновременно к трибенурон-метилу и к имидазолинонам — ТРИМИ.

Результаты уборки российских гибридов на полях показывают лучшую адаптированность селекции. Гибрид Кречет второй год подряд входит в ТОП-10 самых высеваемых в России. Переданы в Госкомиссию: Армата (95-100 дней, устойчив к имидазолинонам), Кинжал (100-103 дня, устойчив к трибенурон-метилу и 7 расам заразихи). В 2025 году в планах передать гибрид Кондор (108-110 дней, устойчив к трибенурон-метилу и 7 расам заразихи).

Все гости ушли с подарками, а самые внимательные гости получили еще сертификаты на семена самых популярных гибридов и приятные ценные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхоз производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.