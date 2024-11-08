«Щелково Агрохим» примет участие в выставке «ЮГАГРО 2024»

С 19 по 22 ноября в Краснодаре состоится международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО 2024», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Более 600 отечественных и иностранных компаний продемонстрируют последние наработки в области сельскохозяйственной техники, технологий, оборудования и материалов.

В числе участников — компания «Щелково Агрохим». Представители нашего предприятия поделятся своим опытом и наработками в сфере защиты растений, садоводства и виноградарства. Разработки щёлковской компании можно встретить на многих агропредприятиях страны.

Стенд компании — D4001, павильон № 4, ВКК «Экспоград Юг», г. Краснодар.

На выставке «ЮГАГРО 2024» соберутся руководители и специалисты КФХ, агрокомплексов, госструктур и финансовых учреждений из разных регионов. Запланированы круглые столы и встречи по актуальным вопросам отрасли. Дискуссии на выставке формируют научное и экспертное мнение для инновационного развития АПК.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.