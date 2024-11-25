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«Щелково Агрохим» подводит итоги селекционной работы в 2024 году

Компания «Щелково Агрохим» успешно завершила селекционную работу по озимой пшенице, сое и подсолнечнику в 2024 году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В результате государственных испытаний в Госреестр селекционных достижений по 7 и 9 регионам России внесены новые высокоадаптивные сорта: Озимая пшеница ДФ 2020 и Соя Бинго (6 регион).

По подсолнечнику зарегистрированы гербицидоустойчивые гибриды Искандер и Солнцепек, которые возделываются по системам ИМИ в 5, 6, 7, 8 и 9 регионах.

На ГСИ РФ также переданы новые сорта озимой пшеницы: Зюгановка и Пушкинская 225.

А также сорта сои: Рокада, Гефест и Лада СД.

Сорт сои Лада СД был создан совместно с ВНИИСБ и отличается высоким содержанием протеина (более 40%) и выходом белка с гектара более 2,0 тонн. Он формирует кластер новых сортов Северного экотипа, что расширяет возможности возделывания сои в северных широтах.

Новый сорт Гефест получен от ИП КФХ Цирулева Е.П. (Самарская область) и показал высокие адаптивные свойства, отзывчивость на орошение и факторы интенсификации в системе экологических испытаний.

Компания «Щелково Агрохим» продолжает работать для обеспечения высоких урожаев и удовлетворения потребностей аграриев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхоз производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.