Щекин: искусственный интеллект построит города будущего

Сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин и зампред правления Сбера Анатолий Попов подписали договор о совместной работе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Соглашение будет касаться создания комфортной городской среды нового уровня, где потребности жильцов будет учитывать ИИ, сообщает 360.ru .

Комфортная среда, которая устроена под привычки и запросы людей, является качественно новым методом строительства жилых кварталов. Группа Родина уже применяет нейроисследования и ИИ, получая обезличенные данные жильцов своих кварталов.

«Мы понимаем, в этом районе люди больше увлекаются теннисом или хоккеем, больше любят чай или кофе. Здесь живет больше многодетных семей или молодоженов, которым еще только предстоит завести ребенка. Данные ложатся в основу проектирования новой инфраструктуры», — сказал Щекин.

Он добавил, что благодаря этому люди получают всю необходимую инфраструктуру. Кроме того, можно прогнозировать, как обустроить пространство, чтобы повысить уровень комфорта.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» стал главным ориентиром при создании проектов Группы Родина. Проект нацелен на создание объектов, необходимых для жителей, и на повышение уровня городской среды.

Щекин уточнил, что компания справляется с вызовами ИИ и цифровизации.

«Мы их приручили и используем при проектировании районов и кварталов, предоставляя нашим жильцам все доступные услуги, понимая, что им действительно нужно», — пояснил руководитель Группы Родина.

Компания и ВШЭ запустили платформу «НейроСити Лаб», где агрегируют и анализируют данные. По словам Щекина, новый партнер Группы Родина Сбер поддерживает это и вместе с банком, Высшей школой экономики и лабораторией «НейроСити Лаб» исследования продолжат, чтобы использовать в девелопменте.

Новый проект позволит вывести весь рынок недвижимости на новый уровень. «Умные» кварталы обеспечат комфортную для жизни городскую среду.