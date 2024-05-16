Щеголев: участники конкурса «Это у нас семейное» станут примером успеха

Народосбережение и укрепление семьи – это приоритетные и стратегические задачи для всех нас, сказал полномочный представитель президента России в центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

«Участники конкурса «Это у нас семейное» после выполнения нелегких испытаний становятся примером успеха для коллег, знакомых», - сказал он.

Щеголев сделал акцент, что президентская платформа «Россия – страна возможностей», которая и является организатором конкурса «Это у нас семейное», проводит большую работу по консолидации самых активных, энергичных и интеллектуальных людей России, проводя различные конкурсы.

«Символично, что в год семьи именно семейные команды получили возможность показать себя и свои достижения», - сказал он.

Полпред обратил внимание, что народосбережение и укрепление семьи – это приоритетные и стратегические задачи для всех нас.

«Как сказал президент России Владимир Путин, «сбережение и приумножение народа России – наша задача на предстоящие десятилетия, на поколения вперед», - процитировал Щеголев.

Также он отметил, что для коллег и знакомых участник конкурса после выполнения нелегких испытаний становятся примером успеха, а, значит, благодаря им, в общественном сознании утверждается идея, что создание семьи, рождение детей – мощный стимул для развития, источник поддержки и, самое главное, - счастья.

На площадке спортивного комплекса «ЦСКА Арена» состоялось торжественное открытие окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В нем приняли участие 383 семейные команды из всех регионов Центрального федерального округа, успешно прошедших дистанционный этап конкурса.