Сброс свыше 3,1 тыс куб метров отходов предотвращен в Подмосковье

В Минэкологии Московской области подводят первые итоги совместных рейдовых мероприятий по пресечению незаконной транспортировки и сброса строительных отходов и грунтов. Так, с начала года предотвращен незаконный сброс более 3,1 тыс. куб. метров мусора, сообщает пресс-служба ведомства.

Такие мероприятия проводятся еженедельно, в них, помимо инспекторов эконадзора, участвуют сотрудники ГУ МВД России по Московской области, Минчистоты и Главного управления региональной безопасности Московской области. Наказание за подобные нарушения предусмотрены статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Всего с начала года по фактам нарушений в данной сфере вынесено 288 постановлений о назначении административных наказаний на сумму 4,6 миллиона рублей.

Также в Московской области принят регламент информационного взаимодействия между органами местного самоуправления и Минэкологии по вопросу привлечения к ответственности лиц за несанкционированный сброс отходов.

В рамках регламента министерство направляет в орган местного самоуправления, на территории которого совершено правонарушение, сведения для принятия мер в рамках муниципального земельного контроля. За 2024 год министерством направлено 175 постановлений о назначении административных наказаний в 30 городских округах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.