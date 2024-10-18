Сброс свыше 100 куб метров стройотходов пресечен в Подмосковье

В регионе продолжается совместная работа министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, Минэкологии Московской области, в также МВД РФ и ГУРБ Московской области по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов, сообщает пресс-служба ведомства.

Благодаря межведомственному взаимодействию в ходе рейда на территории Раменского округа предотвращен сброс 1️0️0️ кубометров мусора. Объем отходов, которые могли остаться у трассы или в лесополосе равны 1️2️ бункерам или 2️ кузовам карьерных самосвалов.

В ходе мероприятия проверена 2️1 единица техники, у 5️ из которых отсутствовали необходимые для перевозки документы.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях. Транспортные средства, с помощью которых осуществлялось незаконное перемещение строительного мусора, задержаны.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.