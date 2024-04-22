Сброс сточных вод в приток реки Чечера установлен в Балашихе

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольные мероприятия в городском округе Балашиха по обращению жителей микрорайона Николо-Архангельский. Граждане пожаловались на излив сточных вод, которые в период дождей могут попадать в водные объекты, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наши сотрудники осмотрели территорию по улице 5-я Линия, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Установлено, что из дождеприемников ливневой канализации с проезжей части дороги сточные воды сбрасываются в ручей без названия, приток реки Чечера. По данному факту администрации Балашихи объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, поскольку именно органы местного самоуправления несут ответственность за водоотведение в поселениях».

Министр напомнил, что согласно ст. 4 федерального закона «Об охране окружающей среды» запрещается сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.

Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение в Красногорске объявлено ООО «Архангельское-2 Эксплуатация» по факту несанкционированного сброса сточных вод в ручей, вытекающий из озера Лесное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.