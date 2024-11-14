Сброс порядка 100 кубометров отходов предотвращен в Подмосковье с начала сентября

На территории Московской области планово проводятся межведомственные мероприятия по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов. Сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с коллегами из МВД РФ, Минэкологии Московской области и ГУРБ Московской области не допустили, чтобы порядка 100 куб. метров мусора превратились в несанкционированные свалки в черте города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 13 ноября на территории городского округа Люберцы в ходе совместного рейда проверено 24 единицы техники на предмет наличия необходимых для перевозки отходов документов. У 2 водителей соответствующие документы отсутствовали — объем строительного мусора, который мог быть сброшен на территории городского округа составил 40 кубометров.

В ходе рейдов по закону в отношении нарушителей составляются протоколы об административном правонарушении. А также происходит задержание транспортных средств, с помощью которых осуществлялось незаконное перемещение строительного мусора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.