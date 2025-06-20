Сброс 80 куб метров стройотходов пресечен в округе Пушкинский

В Пушкинском городском округе проведено межведомственное надзорное мероприятие, направленное на пресечение несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов. В мероприятии приняли участие инспекторы региональных Минэкологии, Минчистоты и ГУРБ, а также сотрудники МВД Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В ходе мероприятия было проверено 24 единицы техники, из них у 4-х отсутствовали необходимые для перевозки документы. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях по ч. 1 ст. 6.26 КоАП Московской области и ч. 1 ст. 8.2 КоАП Российской Федерации.

Благодаря оперативным действиям удалось предотвратить незаконный сброс строительных отходов объемом 80 кубических метров.

«Проведение подобных мероприятий является важным шагом в борьбе с несанкционированным размещением отходов и поддержанием чистоты на территории Подмосковья», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.