Сбрасывают свой негатив: почему в Сети появляются хейтеры?

В настоящее время сложно представить контент в Сети, будь то текстовый или видеоформат, который бы не подвергся критике со стороны ряда пользователей в комментариях. По словам психолога Татьяны Черняковой, целью хейтеров в первую очередь является сбрасывание собственного негатива без каких-либо личных последствий, пишет «Узнай.ру» .

«Цель — навредить автору контента — стоит далеко не на первом месте, хотя для некоторых людей это приятный бонус. Когда человек не справляется с собственными эмоциями (с тревогой, раздражением, завистью), он ищет способ перенаправить фокус внимания, чтобы компенсировать внутренние деструктивные процессы. Хейт в интернете — безопасный способ вылить яд, не сталкиваясь с последствиями», — пояснила психолог.

Еще одним фактором существования хейта является привлечение внимания. Если человек в жизни незаметный и живет скромно, но нуждается в том, чтобы его кто-то услышал и увидел, он может добиться желаемого с помощью едкого комментария. Таким образом человек привлечет к себе внимание и вступит в диалог с другими людьми.

Через негативные комментарии их авторы возвращают себе чувство собственной значимости, так как они не видят, что в Сети проецируют собственную неуверенность. Хейтеры обесценивают других людей и их успехи с целью, чтобы хоть немного почувствовать себя значимым и сильным на фоне других.