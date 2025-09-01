Сборная Подмосковья взяла 9 медалей на финале чемпионата «Профессионалы» в Калуге

В Калуге завершился финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» — важное событие Всероссийского чемпионатного движения, которое ежегодно собирает молодых специалистов со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На протяжении нескольких дней на площадках Федерального технопарка профессионального образования конкурсанты демонстрировали свои навыки в востребованных отраслях. Команда Подмосковья, состоящая из 11 студентов, продемонстрировала хорошую подготовку и стремление к успеху в условиях высокой конкуренции.

В командном зачете студенты Московской области завоевали четыре золотые медали в следующих компетенциях:

«Проектирование и изготовление протезов и ортезов»;

«Нейросети и большие данные»;

«Пожарная безопасность»;

«Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Также команда региона стала серебряным призером в связке компетенций «Электроника и Электромонтаж» и бронзовым призером в направлении «Интернет вещей и автоматизация бизнес-процессов».

В личном первенстве представители региона также добились значительных успехов. Серебряную медаль в компетенции «Пожарная безопасность» завоевал Артем Бардин, студент Раменского колледжа. Серебряную медаль в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» получил Иван Корнеев из Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина. Бронзовой медали в компетенции «Электроника» удостоен Иван Соколов-Агеев, студент Раменского колледжа.

Успешные результаты сборной Московской области на всероссийском финале отражают системную работу по развитию профессионального образования в регионе. Эти достижения являются результатом совместных усилий конкурсантов, их наставников и образовательных организаций, обеспечивающих качественную подготовку будущих специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить ещё один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.